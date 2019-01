Vila Real vai estar na Feira Internacional de Turismo Gastronómico – Xantar 2019

Vila Real voltará a marcar presença na Feira Internacional de Turismo Gastronómico – Xantar 2019, a decorrer de 6 a 10 de fevereiro, em Ourense, cidade galega com a qual Vila Real é geminada desde 1983.

Trata-se de um dos mais importantes certames gastronómicos realizados na península ibérica, que este ano assinala a vigésima edição, e que atrai todos os anos milhares de pessoas até ao recinto da Expourense, transformando aquele espaço num grande centro de restauração e numa oportunidade única para despertar o interesse turístico dos muitos visitantes.

Considerando que o principal objetivo da Xantar é defender a cultura da qualidade gastronómica, baseada nos produtos autóctones, posicionando-a como um importante fator de atração turística, o selo de qualidade e excelência atribuído à Mesa de Vila Real, ao ser eleita como uma das “Sete Maravilhas à Mesa” de Portugal, será o melhor cartão-de-visita que Vila Real poderá apresentar aos milhares de visitantes que passarão por esta montra.

Depois de conquistar um lugar de destaque no panorama gastronómico nacional, Vila Real investe também no panorama internacional levando além-fronteiras, não só a excelência da sua gastronomia, mas também dos inúmeros patrimónios existentes que tornam este Concelho muito apetecível a todos os níveis.

O Município continua, assim, a apostar nesta participação para mostrar o que de melhor a região tem para oferecer, desde a boa cozinha, aos vinhos, passando pelos grandes eventos que colocam Vila Real na rota de um turismo de qualidade, com particular destaque para o Circuito Internacional de Vila Real.