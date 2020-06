Vila Real vai assinalar Feira dos Pucarinhos

Apesar da pandemia de COVID-19 ter levado ao cancelamento da Festa de São Pedro, na qual se realiza a Feira dos Pucarinhos, nos dia 28 e 29 de junho, com a venda do Barro Preto de Bisalhães, a Câmara Municipal de Vila Real anunciou que pretende manter a tradição, ainda que “de forma singela e com todas as medidas de segurança”.

Para tal, um dos oleiros irá vender o seu barro no exterior do Museu de Arqueologia e Numismática de Vila Real, dia 29 de junho (próxima segunda feira) e, simultaneamente, na Loja Interativa de Turismo estará um expositor com barro preto, para “fazer chegar a um maior leque possível de pessoas as adições, que são a alma da região”.