Vila Real: vacinação contra a Covid-19 dos militares da GNR começa amanhã

Após terem sido vacinados contra a Covid-19, na semana passada, 50% dos bombeiros voluntários pertencentes à área geográfica abrangida pelo ACES Douro I – Marão e Douro Norte, amanhã, dia 20 de fevereiro, será a vez dos militares da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Em entrevista ao NVR, Gabriel Martins, diretor executivo deste ACES, explicou que os restantes bombeiros, juntamente com os militares da GNR, serão vacinados amanhã, no centro de vacinação localizado no Regia-Douro Park.

Recorde-se que o processo de vacinação dos bombeiros voluntários decorre de forma faseada, para impedir a inoperacionalidade destes profissionais, caso haja uma reação à vacina.

No total, terminada esta fase, estarão vacinados cerca de 700 bombeiros voluntários.