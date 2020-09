Vila Real: Unidade Móvel de Saúde vai promover vacinação contra a gripe nas freguesias

Cientes da gravidade da pandemia que assola o país e o mundo, o Município de Vila Real, o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Douro Norte e as Juntas de Freguesia do concelho decidiram voltar a dar as mãos em prol da segurança sanitária dos cidadãos. “Apesar de ainda não estar disponível uma vacina contra a COVID-19, é fundamental não descurar o combate a outras doenças de especial incidência no inverno, nomeadamente a gripe comum”, referiu a autarquia.

Assim, através da Unidade Móvel de Saúde do Município e após sinalização das Juntas de Freguesia, o ACES Douro Norte irá deslocar-se até às várias freguesias, promovendo a vacinação da população com mais de 65 anos e doentes crónicos.

Esta ação de proatividade pretende ultrapassar algumas dificuldades de deslocação, bem como evitar a concentração destes grupos de risco nas unidades de saúde. Ao mesmo tempo, permite alcançar o maior número de pessoas possível, devido à proximidade das Juntas de Freguesia.

A efetivação desta medida está agora apenas dependente da entrega das vacinas contra a gripe, por parte da Administração Regional de Saúde do Norte, ao ACES Douro Norte. À medida que as vacinas requisitadas forem sendo disponibilizadas ao ACES, iniciar-se-á a campanha de vacinação.