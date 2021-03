Vila Real: troço da Avenida João Paulo II encerrado ao trânsito temporariamente

No âmbito das obras de requalificação da Avenida João Paulo II, inseridas na empreita de Requalificação dos Eixos Estruturantes do Centro da Cidade, informamos que o troço da referida avenida, entre a travessa do Alvão e o cruzamento com a Rua Baden Powell, está encerrado ao trânsito durante o decorrer dos trabalhos. O trânsito será desviado pela Avenida da Universidade, retomando o seu percurso normal no referido cruzamento. O acesso aos moradores será sempre garantido, bem como as necessárias cargas e descargas para as lojas comerciais existentes na zona das obras. Assim alerta-se todos os utilizadores dessa via (peões e automobilistas) para dar especial atenção à sinalização rodoviária temporária instalada para o efeito.

No âmbito das obras de requalificação da Avenida João Paulo II, em Vila Real, inseridas na empreita de Requalificação dos Eixos Estruturantes do Centro da Cidade, a autarquia de Vila Real informa que o troço da referida avenida, entre a travessa do Alvão e o cruzamento com a Rua Baden Powell, estará encerrado ao trânsito durante o decorrer dos trabalhos.

O trânsito será desviado pela Avenida da Universidade, retomando o seu percurso normal no referido cruzamento. O acesso aos moradores será sempre garantido, bem como as necessárias cargas e descargas para as lojas comerciais existentes na zona das obras.

Assim alerta-se todos os utilizadores dessa via (peões e automobilistas) para dar especial atenção à sinalização rodoviária temporária instalada para o efeito.