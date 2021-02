Vila Real: trânsito interrompido na Rua do Seixo

A Câmara Municipal de Vila Real anunciou que, no seguimento da empreita de Requalificação dos Eixos Estruturantes do Centro da Cidade, inserida no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Vila Real, é necessário, a partir de hoje, dia 18 de fevereiro, interromper o trânsito na rua do Seixo, de modo a ser possível a realização dos trabalhos com a segurança que é exigida.

Assim, o acesso às urbanizações do Seixo e do Bairro António Sérgio (Concha) será garantido através da avenida da Noruega, sendo necessário introduzir os dois sentidos de circulação nas ruas Dr. Pinto Soares, Dr. Júlio Teixeira, Padre Luís Castelo Branco e Eng.º António Almeida. A saída da Urbanização será garantida através da rua Dr. Pedro Serra com acesso à Avenida Cidade de Orense.