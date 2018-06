Em Vila Real, já não há corridas sem São João

Hoje, foi dia de festa em Vila Real. De dia, houve corridas no circuito urbano de Vila Real – WTCR – com um acidente aparatoso no arranque, e, à noite, o povo ocupou a «bila» da Senhora da Conceição, à Praça Luís de Camões, Avenida Carvalho Araújo, Largo do Pelourinho, Misericórdia, «Rua das Adegas», António Azevedo, Capela Nova, Rua Direita, 31 de Janeiro, S. Pedro, Gonçalo Cristóvão, etc.

Na Praça Luís de Camões houve mais uma vez a celebração do aniversário (46º) de François Ribeiro, da Eurosport Events, que fotografámos. Milhares de pessoas saíram, assim, à rua, o que é notável em Vila Real.

Ribeiro Aires

