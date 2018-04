“Vila Real RI 13 – Memória da Grande Guerra”: apresentado novo livro de Ribeiro Aires

Foi ontem apresentado, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Vila Real, o livro “Vila Real RI 13 – Memória da Grande Guerra”, da autoria de Joaquim Ribeiro Aires, editado pela Maronesa, Comunicação Social, proprietária do Notícias de Vila Real. A apresentação ficou a cargo de Coronel Mendes Farinha, Comandante do Regimento de Infantaria nº 13.