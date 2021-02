Vila Real: requalificação da Rua Alexandre Herculano está concluída

O Município de Vila Real realizou, ontem, dia 2 de fevereiro, uma visita à requalificação da Rua Alexandre Herculano, que está terminada, e às obras do Arruamento e Instalação do Meio Mecânico da Rampa do Calvário.

Segundo Adriano Sousa, vereador da Câmara Municipal de Vila Real com o pelouro da reabilitação urbana, as obras estão a avançar “com um bom ritmo”, dado que algumas já estão concluídas, como é o exemplo da Rua Alexandre Herculano. “Esta rua, antes da intervenção, não tinha praticamente passeios, os carros estacionados em cima dos passeios não deixavam espaço para os peões passarem e, neste momento, já é uma rua própria do século XXI”, salientou Adriano Sousa, acrescentando que este é um exemplo do paradigma que o atual executivo municipal pretende para a Vila Real do Futuro.

Já na Rampa do Calvário, a visita permitiu observar a instalação do meio mecânico que é constituído por dois elevadores. Sobre esse assunto, o vereador explicou que “muitas pessoas não atribuem importância à questão dos elevadores”, mas que é necessário entender que há muitos cidadãos a precisar deste meio para poder circular entre a Avenida Almeida Lucena e a zona do Pioledo. “Estes elevadores vão ser uma peça fundamental na mobilidade suave do futuro de Vila Real”, explicou Adriano Sousa.

A obra está neste momento em curso e a sua conclusão está prevista para julho deste ano.

Notícia completa na próxima edição nº 747.