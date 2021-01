Vila Real reconhecido como Município Amigo do Desporto 2020

O Município de Vila Real foi, pelo quarto ano consecutivo, reconhecido como Município Amigo do Desporto, uma iniciativa da Associação Portuguesa de Gestão do Desporto (APOGESD), com o apoio institucional da secretaria de estado da juventude e desporto, que distingue, anualmente, os municípios que através dos seus projetos, programas, ações, parcerias e atividades, desenvolvem e fomentam o desporto nos seus concelhos.

A entrega dos galardões referentes a 2020 decorreu na Póvoa de Varzim, no dia 30 de dezembro, numa cerimónia protocolar presidida pelo presidente da “Cidade Social”, Pedro Mortágua Soares, na qual Vila Real se fez representar pelos técnicos de desporto, que receberam este reconhecimento em nome do Município com um sentimento de dever cumprido.

O desporto tem merecido, desde a primeira hora, um lugar de destaque no âmbito das políticas municipais, nomeadamente através da requalificação e disponibilização de infraestruturas desportivas, do apoio ao associativismo local, assim como da organização de competições e torneios. que nos últimos anos, diversos clubes, escolas e atletas do concelho conquistaram importantes títulos desportivos regionais e nacionais em diversas modalidades, sendo um motivo de orgulho para Vila Real.