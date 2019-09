Vila Real recebe prova mundial de radiomodelismo

Entre os dias 28 de setembro e 6 de outubro, a Pista de Radiomodelismo do Complexo Desportivo do Monte da Forca, considerada como a melhor da Europa e a segunda melhor do mundo, será o centro de todas as emoções do radio modelismo mundial, com a realização do Campeonato do Mundo de Radio Modelismo Automóvel na escala 1/5.

Ao todo, são esperados em Vila Real cerca de 90 pilotos originários de 19 países, nomeadamente Japão, Austrália, México, Venezuela, Itália, etc. Portugal terá em competição 7 pilotos, entre os quais se encontra o Vila-realense José Félix, sendo que a maior representação virá de Itália com um total de 15 pilotos inscritos.

Depois de em 2018 ter recebido o Campeonato da Europa na escala 1/10, Vila Real prepara-se agora para receber um Campeonato do Mundo na escala 1/5, que será certamente mais uma excelente oportunidade de promoção turística de Vila Real e da Região.

O sucesso da pista de Vila Real deve-se, em grande medida, ao trabalho desenvolvido pelo Clube de Modelismo de Vila Real que, como salientou o Presidente da Federação Portuguesa de Radio Modelismo, José Figueiredo, “é um dos clubes que mais provas internacionais organiza no país”. Assim, depois de se tornar uma referência a nível europeu, a Pista de Radio Modelismo de Vila Real, reconhecida pela excelência das suas instalações, será dada a conhecer ao resto do mundo.

O Município de Vila Real congratula-se e apoia a realização de mais um grande evento que colocará a capital de distrito na rota das grandes realizações desportivas a nível mundial. Vila Real tem conseguido atrair investimento e grandes eventos de nível nacional e internacional afirmando-se como um destino de grande atratividade.

Toda a população está convidada para assistir, nas bancadas da pista, às diversas provas deste campeonato do Mundo de Radio Modelismo que terá ENTRADA LIVRE.