Vila Real recebe comemorações dos 95 anos do escutismo em Portugal

A cidade de Vila Real será palco das comemorações nacionais dos 95 anos do escutismo em Portugal nos dias 26 e 27 de maio de 2018.

Estão inscritos cerca de dois mil escuteiros de catorze regiões do País como: Braga, Bragança, Lamego, Madeira, Viseu, Porto, Setúbal, Lisboa, Coimbra, Leiria-Fátima, Guarda, Santarém, Évora e naturalmente a Região escutista de Vila Real como anfitriã.

O Corpo Nacional de Escutas- escutismo Católico Português oferece às crianças, adolescentes e jovens, desde os seis aos dezoito anos uma proposta educativa apoiada no jogo escutista que privilegia o crescimento em pequenos grupos, pela promoção da responsabilidade e autonomia de cada elemento no desempenho do seu cargo. Um movimento juvenil associativo que desenvolve a sua atividade no contacto com a natureza que respeita, conhece e distingue como ambiente fundamental para a aprendizagem.

Portugal conta com mais de setenta mil escuteiros que integram a organização mundial escutista que atualmente está representada em 224 Países e territórios de todo o mundo.

Vila Real é fração importante deste grande movimento porque esteve na génese do seu aparecimento no país pela mão do então Arcebispo de Braga, D. Manuel Vieira de Matos, originário deste Distrito e Região, da localidade de Poiares – Peso da Régua.

Para celebrar esta data a Região Escutista de Vila Real propõe um jogo de cidade, que pretende dar a conhecer a cidade de Vila Real, promover o contacto com a sua cultura e as suas gentes durante a tarde de sábado e tarde de domingo. No sábado à noite contamos com a presença do Sr. Secretário de Estado da Educação, Dr. João Costa, amigo escuteiro, para nos falar de Escutismo e Comunidade, no auditório do IPDJ. Um momento aberto à participação de qualquer adulto que queira ouvir falar de escutismo.

No parque Corgo, e para os mais pequenos, estará a decorrer a festa escutista, aberta a quem queira festejar este momento e ao primeiro minuto do dia 27 de maio cantar os parabéns à maior associação juvenil do país. O momento que reúne todo o contingente da atividade é o domingo de manhã num desfile desde a estação de caminhos-de-ferro até ao Parque Corgo onde será celebrada a eucaristia, presidida por D. Amândio Tomás, Bispo da Diocese de Vila Real. É também o momento em que a associação pretende reconhecer publicamente os parceiros importantes no desenvolvimento e apoio ao movimento escutista.

O convite para estas comemorações é dirigido a todos os que queiram associar-se a este evento e com os escuteiros festejar o seu nonagésimo quinto aniversário.