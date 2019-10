Vila Real recebe candidatura “Fazer a Diferença” para a Ordem dos Advogados

Ana Sofia de Sá Pereira, antiga Vogal do CG da Ordem dos Advogados, participará num Seminário sobre Processo Civil, em Vila Real, pelas 17:300, no próximo dia 3 de outubro, por essa ocasião apresentará a sua candidatura à Presidência do Conselho Regional do Porto, sob o lema Norte Com Advocacia Forte – Fazer a Diferença.

A Lista ao CRP integra a reputada Advogada de Vila Real e actual Presidente da Delegação de Vila Real da OA, Carmen Amaro, e, ainda, diversos Advogados e Advogadas transmontanos de renome como é o caso de Manuel Afonso, actual Presidente da Delegação de LAMEGO, Salete Pacheco, actual Presidente da Delegação de Macedo de Cavaleiros e Pedro Gil Teixeira, natural de Valpaços e actualmente a presidir à Delegação de Santa Maria da Feira.

O actual presidente do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados, António Jaime Martins, em vias de completar o segundo mandato à frente do maior Conselho Regional do país, participará no Seminário e no Jantar, onde apresentará as linhas programáticas da sua candidatura a Bastonário da Ordem dos Advogados para o triénio 2020-22, sob o lema “Fazer a Diferença”.

Integram a candidatura, o atual Presidente do Conselho Fiscal, Professor Doutor Jorge Bacelar Gouveia que se recandidata ao mesmo Conselho e o atual Presidente do Conselho de Deontologia de Lisboa, Paulo Graça que se candidata a Presidente do Conselho Superior. As Candidaturas conviverão e dialogarão com os Colegas.

Estas quatro candidaturas reúnem um grande apoio junto das Delegações da Ordem dos Advogados e um amplo consenso da classe, designadamente, junto de antigos dirigentes

e têm forte implementação em Trás-os-Montes por contarem com um grande número de apoiantes nesta área geográfica, partindo como favoritas, já que foram propostas por um elevado número de Colegas – sendo de salientar que a Candidatura ao Conselho Regional do Porto NORTE COM ADVOCACIA FORTE foi a que mais proposituras recolheu para aquele Órgão da OA- e as suas apresentações têm sido as mais participadas pelos Colegas.