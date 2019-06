Vila Real recebe 50ª edição do Circuito Internacional

Vila Real volta a receber um dos maiores eventos desportivo do ano. A capital do desporto motorizado irá organizar o 50º Circuito Internacional de Vila Real, uma marca que cada vez mais ganha força dentro e fora do país.

O WTCR é novamente cabeça de cartaz e traz ao circuito transmontano alguns dos melhores pilotos do mundo. Sete dos pilotos em pista já conquistaram títulos mundiais FIA o que mostra bem a qualidade do alinhamento da taça do mundo de turismos para 2019. Outro destaque é o regresso de Tiago Monteiro, que em 2019 voltou à competição. O piloto português quererá voltar a sentir a emoção de vencer perante o seu público.

Além do WTCR, Vila Real receberá mais duas competições internacionais: O GT4 South European Series, a nova competição que virá disputar a Taça Circuito Internacional de Vila Real e o TCR Ibérico, também uma nova competição que agora começa a despontar.

A Velocidade Nacional estará bem representada com os habituais campeonatos de Clássicos e Legends e a estreia do Open de Velocidade, outra novidade para o fim de semana desportivo. Os Kia Picanto GT Cup regressam a Vila Real com uma grelha maior.

Acompanhe todas as notícias sobre o circuito internacional em:

https://www.noticiasdevilareal.com/category/corridas-de-vila-real/

Entretanto, os bilhetes já estão à venda.