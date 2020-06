Vila Real: reabertura das instalações desportivas municipais a partir de segunda-feira

De acordo com a resolução da Presidência do Conselho de Ministros e da Orientação da DGS, de 29 de maio (COVID19), sobre normas de utilização dos espaços para a realização de atividade física e Desporto, o Município de Vila Real decidiu que as instalações desportivas municipais e os parques infantis reabrirão a partir de segunda-feira, dia 8 de junho.

A abertura será de acordo com vários procedimentos. A utilização das Piscinas Municipais Cobertas e do Pavilhão dos Desportos de Vila Real será exclusivamente destinada à atividade desportiva federada e só se pode entrar nas instalações desportivas com calçado apropriado: chinelos na piscina e sapatilhas no Pavilhão.

Além disso, aquando da entrada nas instalações, é obrigatória a utilização de máscara e a desinfeção das mãos com álcool gel; os atletas e técnicos não podem fazer uso dos balneários nem dos WC, salvo em caso de extrema necessidade ou para utilização dos cacifos; os atletas não poderão utilizar e partilhar material de treino; é obrigatório manter o distanciamento social; os atletas/clubes deverão assegurar a limpeza e higienização dos materiais utilizados; os atletas deverão levar dispensadores/garrafas de água próprios, dado que é proibida a utilização dos bebedouros das instalações.

Está, também, prevista a reabertura dos polidesportivos e parques infantis, que, sendo espaços de treino, para atividade física informal e de lazer ao ar livre, podem ser utilizados cumprindo as normas e Orientações da DGS.

Nesta fase, permanecerão encerrados os pavilhões, polivalentes e ginásios dos Centros Escolares, dado que os mesmos estão a ser utilizados com diferentes funções pela comunidade escolar sendo, por isso, necessário salvaguardar os procedimentos definidos pela DGS.