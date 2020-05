Vila Real: reabertura das feiras com novas regras

Foto de Arquivo

A autarquia de Vila Real anunciou que, a partir desta semana, a atividade comercial na Feira do Levante será retomada nos dias habituais, o mesmo sucedendo com as Feiras de Gado quinzenais que decorrem nos recintos de Lordelo e da Nª Srª da Pena.

A Câmara Municipal advertiu, no entanto, que a situação pandémica existente “exige a adoção de comportamentos preventivos que evitem ou minimizem a possível propagação do vírus COVID19”.

Importa, por isso, que comerciantes, utentes e trabalhadores cumpram determinadas medidas. Na Feira do Levante, os comerciantes devem estar sempre munidos de máscara e cada espaço de venda deverá possuir um dispensador de solução desinfetante de base alcoólica. Os trabalhadores do município vão ter sempre máscaras e aos visitantes é aconselhado o uso da máscara e o distanciamento social.

Nas feiras de gado de Lordelo e de Nª Srª da Pena é exigida a existência de dispensadores de solução desinfetante de base alcoólica nas instalações de apoio de cada recinto e todos os utilizadores dos recintos devem usar máscara, sejam comerciantes ou visitantes.