Vila Real: Rampa do Calvário cortada ao trânsito devido a obras

No seguimento da empreita de Requalificação de Arruamentos e Meios Mecânicos de Elevação, inserida no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Vila Real, vai ser necessário, a partir do dia 4 de novembro, interromper o trânsito na Rampa do Calvário, no troço compreendido entre a Rua de Santo António e a Rua Sargento Belisário Augusto, de modo a ser possível a realização dos trabalhos com a segurança que é exigida.

Será também proibido o sentido ascendente na respetiva artéria, no troço compreendido entre a Avenida Almeida Lucena e a Rua Sargento Belisário Augusto.

Os restantes condicionamentos mantêm-se inalterados devendo, por isso, todos os utilizadores dessas vias (peões e automobilistas) dar especial atenção à sinalização rodoviária temporária e circularem com especial prudência enquanto durarem as obras.