VILA REAL-R.I.13- MEMÓRIA DA GRANDE GUERRA – hoje Salão Nobre, Câmara Municipal 20h30m

Hoje, no Salão Nobre da Câmara Municipal, às 20.30 horas, o livro VILA REAL-R.I.13 – MEMÓRIA DA GRANDE GUERRA é apresentado pelo Comandante do R.I.13. Este livro é um retrato da posição da imprensa vila-realense relativamente à guerra, em 1914, relata a sua partida de Vila Real, segue os passos do B.I.13 em França, descreve hora a hora os movimentos deste batalhão em La Lys, evoca os heróis do 13 e menciona a naturalidade, freguesia a freguesia, de quantos serviram a Pátria sob a bandeira do R.I. 13.

Seguidamente há a abertura da exposição evocativa desta batalha, da responsabilidade do R.I. 13.