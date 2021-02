Vila Real: PSD recomenda uso das redes sociais do Município “no estrito cumprimento da lei”

O PSD de Vila Real, através de um comunicado, “recomendou” ao Presidente da Câmara Municipal de Vila Real e ao seu executivo que usem “os meios de comunicação do município no estrito cumprimento da lei e com vista ao exclusivo interesse dos Vila-Realenses”.

Após a Assembleia reunida em plenário online, no dia 4 de fevereiro, o PSD de Vila Real recomendou ao Executivo Municipal que “não utilize os meios públicos de informação, como são os casos da página web do Município ou, no caso mais recente, a página oficial da rede social Facebook (…) para debate político Partidário”.

No mesmo documento, o PSD também aconselha a que o executivo “não reaja com desproporcionalidade de conteúdo e forma, utilizando os meios acima referidos, sobre a análise efetuado ao PSD de Vila Real às obras em curso no Mercado Municipal e sua envolvente”; e que “aja com transparência e rigor no cumprimento do interesse público, respeitando todos os Vila-Realenses, bem como todos os eleitos locais e todos os partidos políticos que democraticamente representam os Vila-Realenses”.

“Estranha-se uma reação vazia e de afronta do executivo socialista face ao alerta do PSD para os problemas apontados, particularmente para os dos comerciantes, que enfrentam no exercício da sua atividade”, reforçou o PSD.