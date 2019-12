Vila Real promove Natal mais ecológico

Pinheirinhos, coroas, presépios e múltiplos enfeites são alguns dos adereços distribuídos pelas rotundas e comércio do centro histórico, todos elaborados com materiais reciclados, respeitando a política dos 3R’s (reduzir, reciclar e reutilizar), no âmbito da iniciativa Eco-Natal, promovida pelo Município de Vila Real, com o apoio de toda a comunidade escolar e dos lares e centros de dia do Concelho.

Sensibilizar a população vila-realense para a educação ambiental e sustentável é o objetivo do Eco-Natal, que se repete pelo quarto ano consecutivo, mantendo assim esta tradição de dar nova vida a diversos materiais.

No âmbito desta iniciativa foram decoradas 9 rotundas e 30 espaços comerciais, cujas montras foram gentilmente cedidas pelos proprietários que, deste modo, se quiseram também associar a esta causa ambiental, que contou com a participação ativa de 14 Estabelecimentos de Ensino, Lares de Idosos e Centros de Dia, envolvendo crianças e adultos, dos 3 aos 98 anos.