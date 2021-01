Vila Real: presidente abdica de eventual vacinação prioritária contra Covid-19

O Presidente do Município de Vila Real, Rui Santos, decidiu, hoje, que não irá ser vacinado prioritariamente, mesmo que seja deliberado nacionalmente a vacinação aos titulares de cargos políticos.

“Não sou contra a medida de vacinar aqueles que têm de manter o Estado a funcionar numa altura tão difícil, mas considero que tenho condições para ceder a minha vez a alguém que precise mais urgentemente do que eu. Ainda vivemos um tempo de carência de vacinas para a generalidade da população e, se eu mantiver um comportamento responsável, cumprindo todas as indicações das autoridades de saúde, poderei aguardar mais um pouco”, declarou o presidente vila-realense, mantendo o apelo a todas e todos os Vila-realenses para que cumpram as regras do período de confinamento, evitando propagar a COVID-19.

Assim, o autarca de Vila Real será contactado como qualquer cidadã ou cidadão e receberá a sua vacina em momento semelhante ao resto da população.