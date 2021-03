Vila Real: posto dos CTT na Araucária vai reabrir

Após o encerramento do posto dos CTT instalado na Avenida João Paulo II, no passado dia 3 de março, o Município de Vila Real contactou a empresa para “aferir o sucedido”.

Em resposta, a entidade esclareceu que os Correios de Portugal “vão manter a sua presença em Araucária, Vila Real, através de um acordo com um novo parceiro”.

Segundo a mesma fonte, “o parceiro dos CTT na localidade, por motivos de força maior, viu-se obrigado a encerrar a sua atividade e, por consequência, o Posto de Correio”.

“Para garantir a proximidade à população, os CTT iniciaram as devidas diligências para rapidamente procurar uma solução, encontrando um novo parceiro que prestará todos os serviços previstos no âmbito do Serviço Postal Universal”, pode ler-se na resposta divulgada pela autarquia vila-realense, em que os Correios de Portugal sublinham que o acordo com o novo parceiro será formalizado nos próximos dias.

