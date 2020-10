Vila Real: oferta de brinquedos ao Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar

No passado dia 8 de outubro, a instituição de solidariedade Fairy Bricks, à semelhança de anos anteriores, ofereceu ao Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) vários conjuntos brinquedos modulares, de marca Lego.

A oferta será utilizada no internamento do Serviço de Pediatria, nas Unidades de Vila Real e Chaves, e enquadra-se nas atividades desenvolvidas e promovidas pelas Educadoras do Serviço, nas suas atividades diárias de ensino e promoção de humanização.