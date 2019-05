Vila Real obtém apoio de 15 mil euros do Fundo Florestal Permanente

Um dos graves flagelos que afetam os territórios rurais e florestais do concelho de Vila Real são os incêndios florestais, particularmente aqueles que resultam, durante os períodos primaveris, das operações de queimas e queimadas para a redução dos combustíveis florestais realizadas pelos respetivos proprietários.

No sentido de diminuir o número de incêndios florestais que resultam das operações de Queimas e Queimadas, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), através do Fundo Florestal Permanente (FFP), lançou o programa “Queima Segura”, a que o município de Vila Real se candidatou e viu aprovado um apoio de 15.000,00€.

O programa “Queima Segura” consiste no acompanhamento por parte de uma equipa de bombeiros das operações de Queima e de Queimadas, nos dias e locais previamente definidos pelo ICNF em função do Risco de Incêndio Florestal.

Com este acompanhamento dos bombeiros, estarão garantidas as condições para a realização dessas operações de forma segura, contribuído assim para a diminuição das ignições e consequentemente dos incêndios florestais.

Assim, apela-se a todos os proprietários de florestais e rurais que, no cumprimento das suas obrigações legais de redução dos combustíveis, tenham de recorrer ao uso do fogo em operações de Queimas e Queimadas o façam de forma segura com o apoio dos bombeiros nas datas e nas freguesias envolvidas no programa “Queima Segura”.