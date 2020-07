Vila Real: Nataniel Araújo reuniu com presidente da Assembleia Municipal

O PSD de Vila Real está a efetuar uma ronda de reuniões e encontros com personalidades e entidades do concelho de Vila Real e ontem, decorreu a primeira reunião entre o Presidente do PSD de Vila Real, Nataniel Araújo, e o Presidente da Assembleia Municipal de Vila Real, João Gaspar.

“Consideramos este um exemplar momento de diálogo, sempre com vista ao alcance das melhores soluções para o dia a dia de todos os vila-realenses, tendo como princípio fundamental a melhoria do exercício da democracia no nosso concelho, mais participativa e de proximidade”, referiu o PSD.

O referido encontro traduziu-se num momento informal, no qual o respeito e a cordialidade institucional entre ambas as partes esteve sempre presente.

“A par do necessário trabalho interno da estrutura do PSD de Vila Real, prosseguiremos uma agenda permanente junto da comunidade para que, no momento certo, possamos apresentar o melhor projeto para o futuro de Vila Real”, concluiu o PSD.