Vila Real: município aprovou abertura do concurso público para reabilitação do Estádio do Cruzeiro

O Executivo Vila-realense aprovou o projeto de execução e abertura de concurso público para a “Reabilitação do Estádio do Cruzeiro em Constantim”, empreitada que dotará esta infraestrutura, uma das mais antigas de Vila Real, de condições mais modernas que permitirão o desenvolvimento de atividades desportivas de interesse para o Município. Refira-se que esta intervenção surge no âmbito da aprovação, em novembro de 2019, do contrato de comodato entre a Autarquia e a Associação Desportiva e Cultural de Constantim, através do qual a gestão deste equipamento passou para o domínio municipal.

O projeto de reabilitação propõe uma melhoria generalizada daquela infraestrutura com a realização, nomeadamente, de trabalhos de demolição, sistema de drenagem de águas pluviais, sistema de rega, pavimento desportivo e construção de bancada, sendo objetivo do Município requerer a certificação FIFA QUALITY PRO. Esta empreitada tem um prazo de execução de 270 dias e um preço base de 330.175,75€.

O investimento na melhoria das infraestruturas desportivas existentes no concelho e na disponibilização de novos espaços para uma prática desportiva diversificada e de qualidade tem sido uma prioridade para o Município. Recorde-se que, recentemente, foram efetuadas obras de manutenção e requalificação nos Polivalentes da Estação, Bairro de São Vicente Paula, Parque Florestal, Polivalente de Ténis das Flores, Polivalente do Jardim da Carreira e no Polivalente da Torreslar.

Estas intervenções vêm juntar-se a outras já realizadas, ao longo dos últimos anos, com vista a garantir aos utilizadores as melhores condições de usufruto dos equipamentos desportivos e espaços de lazer municipais, ao mesmo tempo que se promovem estilos de vida saudáveis.