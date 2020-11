Vila Real: município aprova comparticipações anuais a coletividades

O Município de Vila Real, em reunião de câmara realizada a 2 de novembro, aprovou a atribuição das comparticipações financeiras anuais destinadas às associações culturais, recreativas, sociais e ambientais, num montante global de 111.200,00€, a ser distribuído por 93 coletividades.

A dinâmica cultural de um território mede-se pela vivacidade do seu tecido associativo e Vila Real pode orgulhar-se de ter uma oferta diversificada e de qualidade no que a esta área diz respeito. Esta comparticipação anual é uma das formas que a autarquia tem de, dentro daquelas que são as suas competências, ajudar à sua preservação, para que se mantenham vivas e pujantes.

O executivo municipal entende que, particularmente nesta que é uma altura delicada para todos os cidadãos, o apoio a estas entidades é ainda mais importante, uma vez que estas são fundamentais pelas diversas áreas de intervenção em que se movem, contribuindo para a mobilização e qualidade de vida dos munícipes, enquanto polos de desenvolvimento cívico, social e pessoal das comunidades e pelo papel que desempenham na preservação das tradições e da herança cultural, ao mesmo tempo que se mantêm atentas à atualidade e à constante evolução de gostos e tendências. O Município de Vila Real reconhece e agradece todo o trabalho por elas desenvolvido e compromete-se a continuar a ser um parceiro ativo nesta importante missão.