Vila Real: Município aprova 147 candidaturas para apoio à produção pecuária

O Município de Vila Real aprovou 147 candidaturas apresentadas para a concessão de Apoio Financeiro ao Fomento da Produção pecuária, referente ao corrente ano, no montante total de 13.350,50 euros. É de salientar que todas as candidaturas cumpriram as condições de acesso e instrução previstas no âmbito do Regulamento Municipal, aprovado em setembro de 2014, com o objetivo fundamental de apoiar os produtores do concelho. Recorde-se que em 2014, ano em que a autarquia atribuiu este apoio pela primeira vez, foram abrangidos 64 produtores, um número que tem vindo a aumentar a cada ano e que reflete a importância deste setor de atividade para a economia local.

A atividade pecuária no mundo rural assenta fundamentalmente na pequena exploração de natureza familiar, de sustentabilidade financeira débil, face aos elevados custos a ela associados. Neste contexto, a concessão de apoio financeiro aos produtores pecuários torna-se um imperativo, sendo um contributo para a sustentabilidade e expansão da atividade económica do concelho, contribuindo ainda para a sensibilização dos produtores pecuários para a importância do cumprimento das regras de saúde pública e animal.