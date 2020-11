Vila Real mantém Programa “Diabetes em Movimento”

A COVID-19 tem obrigado a muitas restrições e à interrupção das mais diversas atividades, obrigando os intervenientes a procurar soluções para continuar a trabalhar em segurança. Um exemplo disso mesmo é o Programa Diabetes em Movimento que, apesar da suspensão do funcionamento regular do Pavilhão de Desportos, em Vila Real, continua a acompanhar e a monitorizar presencialmente os utentes, através de visitas ao domicílio dos técnicos.

“Diabetes em Movimento” é um projeto comunitário de exercício físico para pessoas com Diabetes tipo 2, implementado em Vila Real desde 2014, numa parceria entre a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o Município de Vila Real, o ACES Douro I – Marão e Douro Norte e o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. A coordenação é realizada pelo Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física e pelo Programa Nacional para a Diabetes da Direção-Geral da Saúde.

Esta iniciativa de intervenção multi-institucional e multidisciplinar representa um esforço articulado da sociedade para proporcionar uma solução concreta e efetiva de exercício físico para esta população.

A diabetes é um dos principais problemas de saúde pública do nosso país (existem cerca de 1 milhão de pessoas com esta doença crónica em Portugal) e a atividade física é um dos pilares do tratamento – melhorando o controlo metabólico, reduzindo o risco cardiovascular e aumentando a funcionalidade e a qualidade de vida.

No concelho de Vila Real são regularmente acompanhados pelo Programa Diabetes em Movimento cerca de 120 utentes. O encaminhamento de participantes é realizado através das Consultas de Diabetes do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Mateus, Unidade de Saúde Familiar Fénix, Unidade de Saúde Familiar Corgo e Unidade de Saúde Familiar Nuno Grande.