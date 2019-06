Vila Real já tem solução inovadora instalada em posto de gás natural veicular

Já está em funcionamento o protótipo de um sistema de recuperação de gases de BOIL-OFF e abastecimento ininterrupto de energia a postos de abastecimento de gás natural veicular (GNL e GNC). Este modelo está instalado em Escariz, Vila Real, no posto de abastecimento da Dourogás GNV e foi desenvolvido e construído pelo Laboratório de Ciências Térmicas da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).

Construído no âmbito do projeto europeu ECO-GATE, um dos mais ambiciosos no mercado do gás natural veicular convencional e renovável, com implantação de infraestruturas ao longo do Corredor Atlântico e do Corredor do Mediterrâneo através de novas tecnologias e soluções inovadoras, o Laboratório de Ciências Térmicas da UTAD colocou em funcionamento um sistema que permite o aumento da eficiência e eficácia dos postos de abastecimento de gás natural veicular (comprimido e liquefeito).

O gás natural veicular (GNV) desempenha um papel fundamental para alcançar a mobilidade sustentável, melhorando a qualidade do ar e cumprimento dos compromissos ambientais, que o país enfrenta. Reduzindo os poluentes de referência para a qualidade do ar e que afetam a saúde a “quase zero” elimina aproximadamente 100% as emissões de NO2 e elimina 96% das partículas voláteis PM, fatores-chave para a saúde das pessoas.

Com a implementação deste sistema, “a eficiência é agora aumentada, ao mesmo tempo que são eliminadas, por aproveitamento energético, todas as libertações de gás natural, melhorando de forma muito significativa a sustentabilidade ambiental dos sistemas de abastecimento de gás natural veicular”, afirma Amadeu Borges, responsável do Laboratório de Ciências Térmicas da UTAD.