Vila Real investe em projetos para a juventude

Encontra-se a decorrer, de 2 a 30 de abril, o período para apresentação de candidaturas ao Orçamento Participativo Jovem. Esta iniciativa, promovida pelo Município de Vila Real, visa sensibilizar os jovens para as questões do poder local, incentivando-os a apresentar propostas e/ou projetos que na sua perspetiva possam representar uma mais-valia para Vila real, promovendo-se assim uma maior envolvência e participação dos jovens na comunidade local e na sociedade em geral. Em 2017 a proposta vencedora foi apresentada pela Associação Lua de Alecrim, cujo projeto “Brincar é para Todos” visou uma intervenção em alguns parques infantis com vista a torna-los inclusivos, através da instalação de equipamentos para crianças com necessidades educativas especiais e de mobilidade reduzida.

O concurso Empreende.Villa.Jovem encontra-se igualmente em andamento, com a primeira iniciativa a decorrer no dia 13 de abril, no auditório do Parque Natural do Alvão. Trata-se de uma palestra prática sobre criatividade e empreendedorismo que pretende dar a conhecer o projeto e motivar os jovens Vila-realenses a participarem no mesmo. Recorde-se que o concurso Empreende.Villa.Jovem visa premiar jovens e associações juvenis RNAJ ou grupos informais de jovens através da atribuição de um valor pecuniário, que atualmente é de 5000 euros para cada modalidade, para impulsionar um projeto empreendedor apresentado por um jovem e um projeto empreendedor apresentado por uma associação juvenil ou um grupo informal de jovens. O objetivo desta iniciativa municipal passa por estimular a criatividade e o espírito empreendedor dos jovens incentivando-os a desenvolverem, no concelho de Vila Real, projetos empresariais sustentáveis.

No âmbito deste programa, cujas candidaturas deverão ser entregues até ao dia 31 de maio, está prevista a realização de workshops de capacitação nos dias 18 e 26 de abril e 3 de maio das 14h às 18h, no Espaço Juventude. Os temas a desenvolver vão desde a criatividade, à geração de ideias, ao plano de negócios, investimento, soluções de financiamento, marketing e comunicação. A participação nos respetivos workshops é gratuita mas de inscrição obrigatória até ao dia 16 de abril, para o e-mail juventude@cm-vilareal.pt.

A Medalha Municipal de Mérito Juvenil é outra iniciativa da autarquia, desenvolvida em articulação com o Conselho Municipal da Juventude. Esta distinção é uma forma de reconhecimento do Município a um jovem e a uma associação juvenil ou grupo informal de jovens, que se destaquem ou obtenham desempenhos relevantes no seu âmbito de atuação. À semelhança dos anos anteriores, em 2018, esta distinção, assim como o prémio do vencedor do projeto Empreende.Villa.Jovem, serão entregues pela Câmara Municipal de Vila Real no dia 20 de julho por ocasião das comemorações da elevação de Vila Real a Cidade.

Estas três iniciativas são um bom exemplo das políticas municipais para a juventude, que assentam em três pilares que são absolutamente fundamentais para o Município de Vila Real quando o assunto são os jovens. Por um lado, estimular a participação cívica e o exercício de uma cidadania ativa e participativa, por outro lado incentivar e apoiar o espírito empreendedor que conduza à criação do próprio emprego. Por último, motivar, através do reconhecimento público, os jovens que tenham desempenhos relevantes em diversas áreas e que são um bom exemplo desta geração criativa, empreendedora e com visão de futuro.