Vila Real: instalação de elevadores para ligar Av. Almeida Lucena ao Pioledo

Estão a decorrer as obras de reabilitação do arruamento e instalação de meio mecânico da Rampa do Calvário, em Vila Real, inserida no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Vila Real. As obras vão decorrer durante dois meses e meio.

Esta intervenção, que já obrigou à interrupção do trânsito na Rampa do Calvário, no troço compreendido entre a Rua de Santo António e a Rua Sargento Belisário Augusto (na entrada do Jardim da Carreira), de modo a ser possível a realização dos trabalhos com a segurança que é exigida, prevê a instalação de elevadores.

Assim, o meio mecânico a instalar pretende estabelecer uma ligação cómoda e acessível a todos, ligando a cota baixa da Av. Almeida Lucena (junto ao Arquivo Distrital) com a cota alta do Largo do Pioledo. Na Rampa do Calvário, para além da instalação do meio mecânico, serão reabilitados os arruamentos adjacentes.

Os objetivos são: adaptar o espaço público às diversas funções que comporta, à natureza e intensidade de utilização com especial atenção às condições de segurança e conforto para os utentes de mobilidade condicionada; incentivar a mobilidade pedonal como modo de deslocação preferencial; melhorar os elementos do sistema urbano mediante a utilização adequada de materiais, requalificação de faixas de rodagem, passeios, travessias pedonais, paragens de autocarros, rampas galgáveis, caldeiras, mobiliário e sinalética; requalificar e ampliar os espaços verdes de enquadramento nas áreas expectantes ou abandonadas; entre outros.