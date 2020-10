Vila Real: identificados dois casos de Covid-19 na Escola S. Pedro

Foram hoje identificados dois casos de Covid-19 na Escola de Secundária de São Pedro, em Vila Real. A diretora do estabelecimento escolar, Rita Mendes, confirmou ao NVR a existência de duas alunas com o novo Coronavírus, a estudar no 10º e no 7º anos de escolaridade, realçando que se trata de “dois casos isolados”, uma vez que o contágio ocorreu em contexto familiar.

“Foram casos externo às escola, ou seja, é uma situação de baixo risco pois não tem nada a ver com contexto escolar. Os alunos já foram encaminhados para fazer o teste e os professores também”, referiu a diretora, acrescentando que a escola, em articulação com as autoridades de saúde, nomeadamente a Delegada de Saúde local, está a seguir todos os protocolos e a acompanhar a situação.

“Felizmente, não foram casos internos e a escola está preparada para mitigar a propagação do vírus. Estamos a acompanhar todos os procedimentos para que estes casos sejam isolados e que não haja propagação”, concluiu Rita Mendes, apelando aos pais e alunos para que “sejam agentes de saúde pública”, respeitando as normas de segurança.