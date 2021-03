Vila Real: Executivo Municipal esclareceu PSD sobre reabertura da Escola EB1 do Prado

Após a Comissão Política de Secção do PSD de Vila Real ter efetuado, ontem, um pedido de esclarecimento sobre a reabertura da Escola EB1 do Prado, a Câmara Municipal de Vila Real respondeu, esclarecendo que a escola “estará preparada para as receber com todas as condições de segurança”.

No que diz respeito ao desenvolvimento da obra de ampliação, a autarquia vila-realense explicou que foi consignada em outubro de 2020, tendo a duração contratual de 365. “Até este momento o plano de obras decorre normalmente, não estando previsto qualquer atraso”, pode ler-se no comunicado, em que a Câmara Municipal salienta que “a responsabilidade atribuída legalmente ao Município e interiorizada no espírito dos elementos do Executivo Municipal tem promovido uma estreita articulação entre a autarquia e as direções das escolas e agrupamentos”, fazendo com que “todos os problemas que surgem no setor da educação [sejam] resolvidos”.

Através do mesmo documento, a autarquia reforçou que a reabilitação da Escola EB1 de Prado/Ferreiros “é uma obra necessária há décadas e que finalmente está a decorrer” e que “é absolutamente impossível executar obras em edifícios sem criar inconvenientes, algum ruído, sujidade ou agitação”. Todavia, ainda que, até este momento, as aulas estivessem interrompidas e não houvesse necessidade de adequar o decurso das obras à presença de crianças, a Câmara Municipal confirmou que, “no momento em que as crianças regressarem à escola, esta estará preparada para as receber com todas as condições de segurança”.

Por fim, a autarquia recordou ao PSD que poderiam ter recorrido aos dois vereadores do PSD do atual Executivo Municipal que “nunca deixaram de receber toda a documentação e informações que solicitaram”.