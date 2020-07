Vila Real: Eugénia Almeida foi eleita coordenadora da estrutura concelhia das mulheres socialistas

No passado dia 18 de julho, Eugénia Almeida, foi eleita coordenadora concelhia da estrutura Mulheres Socialistas – Igualdade e Direitos de Vila Real, com um total de 100% dos votos expressos.

A candidatura apresentada a votação, “Marcar a diferença, capacitar o futuro”, surge na sequência das alterações estatutárias do Partido Socialista, nas quais se cria uma estrutura de base Concelhia das Mulheres Socialistas – Igualdade e Direitos (MS-ID), composta por uma coordenadora, um secretariado e uma comissão política. Esta inovadora dimensão de trabalho, constitui um desafio de intervenção política onde, pela primeira vez na vida do PS/Vila Real, as mulheres vila-realenses e socialistas serão chamadas a reforçar a participação feminina, na ação política, possibilitando uma melhor articulação e complementaridade, com as estruturas distrital e nacional do MS-ID.

A candidatura propõe-se marcar a diferença, consciente que essa diferença tem por base o reforço da participação ativa das mulheres, capacitando-as para que, no futuro, a efetiva promoção da igualdade e da não discriminação seja uma realidade.