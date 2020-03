Vila Real: espaços comerciais quase vazios e com horário reduzido

Alguns espaços ou lojas comerciais em Vila Real reduziram o horário de funcionamento, com efeito a partir deste sábado, mas a afluência aos locais tem sido bastante reduzida. A culpa é do Coronavírus, pandemia mundial que levou a que muitos vila-realenses ficassem em casa neste fim de semana, apesar de ainda não ter sido confirmado nenhum caso no distrito.

No centro comercial Nosso Shopping, cuja afluência diminuiu de forma considerável, uma parte das lojas está a funcionar entre o meio-dia e as 20 horas, por iniciativa própria. É o caso de Bershka, Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Chicco, entre outras. De referir que o horário de funcionamento normal do shopping – e que se mantém – é das 10h às 23h. O mesmo aconteceu com outras lojas existentes no exterior do centro comercial, como a Rádio Popular, loja de equipamento eletrónico, que passou hoje a encerrar também às 20h.

O COVID-19 ainda não motivou um comunicado oficial por parte do Nosso Shopping, que possui dezenas de lojas no interior, pelo que deverá manter, para já, o horário de funcionamento previsto. Sabe-se, no entanto, que a posição da administração do centro comercial é encerrar só no caso do Governo obrigar.

Na restauração, com a imposição do Governo em encerrar os bares a partir das 21h, até 9 de abril, alguns espaços de lazer da cidade optaram mesmo por fechar neste período. O mesmo sucedeu com alguns cafés e restaurantes, cujos espaços já estavam limitados a metade da lotação.

Super e hipermercados encerram mais cedo e limitam entrada

Em relação a supermercados, sabe-se que o Pingo Doce, que possui duas lojas em Vila Real, vai encerrar a partir das 19 horas, já na próxima segunda-feira. Também o Lidl (cujo encerramento estava previsto para este mês de março, devido a obras), na Avenida da Universidade, vai passar a encerrar às 19h e limitar o acesso às instalações.

Estas medidas vão ser aplicadas a partir de domingo e por tempo indefinido, visando, segundo explica o Lidl Portugal, em comunicado, “minimizar o risco de contágio”. “Continuamos atentos a todos os desenvolvimentos, estando a acompanhar a situação de perto e trabalhando em coordenação com as autoridades nacionais e locais”, assegurou.

O hipermercado Continente ( Av. do Regimento de Infantaria), de resto o maior do concelho, irá manter o horário de funcionamento, entre as 8h30 e as 23h. “Mantemos o horário de funcionamento das nossas lojas, procurando diluir possíveis picos de concentração de pessoas e assim garantir uma maior segurança dos nossos clientes e equipas de loja”, informou a empresa.