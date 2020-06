Vila Real: equipamentos municipais com o selo “Clean & safe”

Instituído pelo Turismo de Portugal e obedecendo a todas as orientações emanadas pela Direção Geral Saúde, o selo “Clean&Safe” atesta do cumprimento de todas as normas de segurança e higiene dos espaços abertos ao Turismo.

Entre estes, figura já a Loja Interativa de Turismo (LIT) de Vila Real, onde continua a ser possível aceder, agora ainda com mais segurança, a todos os serviços disponíveis na rede de lojas da entidade regional de turismo Porto e Norte. Situada na Av. Carvalho Araújo, nº 94, em Vila Real, a LIT está aberta todos os dias, entre as 9h e as 13h e das 14h às 18h.

No âmbito desta iniciativa, também o Museu de Arqueologia e Numismática de Vila Real recebeu o selo “Clean & Safe”. O Ministério da Cultura e a área do Património Cultural, através dos seus Museus, Palácios e Monumentos, quis associar-se a esta iniciativa para que os que visitam equipamentos culturais também os reconheçam como seguros e que evidentemente cumprem todos os requisitos de segurança definidos pela DGS.

Para isso, foi criado uma personalização específica do selo “Clean&Safe – Património Cultural”.

Desde esta segunda-feira que o Museu retomou o horário habitual. Está aberto de segunda a domingo, feriados incluídos, das 9h30 às 12h30 e das 14h às 17h.