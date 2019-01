No mês de outubro de 2018, a GNR realizou, em todo o território nacional, um novo “Censos Sénior” com o objetivo de identificar e atualizar novas situações de idosos que vivem sozinhos ou isolados.

Recentemente, os resultados desse censo foram divulgados, e, em Vila Real, há 4515 casos de idosos a viver nesta situação.

Alarmado com estes valores, o Notícias de Vila Real (NVR), procurou entrar em contacto com estes idosos, para partilhar os seus testemunhos de forma a entender as dificuldades que enfrentam no dia a dia.

Na zona do Alvão, percorremos uma pequena aldeia com cerca de 18 casas, estando uma grande parte delas fechada. Ao subir um caminho deserto, encontramos Isilda, de 72 anos, que estava a dar de comer às “pitas”.

Isilda é viúva há 30 anos, tem dois filhos no estrangeiro, que a visitam no natal e lhe telefonam com alguma frequência, e vive isolada com um filho que sofre de deficiência mental. Esta senhora passa o seu dia a dia a tratar da horta, das galinhas e da vaca, uma vida “muito sossegadinha” que ela não trocava pela cidade “Quando vou para Vila Real aquilo é só barulho! Fico logo mortinha para voltar para aqui”, explicou a idosa.Porém, não é sem receio que escolhe ficar, pois, um dia, ao voltar para casa com a sua vaca, encontrou quatro indivíduos na sua casa.

CR

Notícia completa na edição nº650, já nas bancas.