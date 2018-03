Vila Real é candidata às “7 Maravilhas à Mesa”

Entre os meses de Março a Setembro deste ano assistiremos à eleição das 7 Maravilhas à Mesa de Portugal continental e Ilhas. Trata-se de um concurso similar a outros já realizados no passado, e conta com o alto patrocínio de Sua Excelência O Presidente da República, do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, da Secretaria de Estado do Turismo, e da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, desenvolvido em parceria com a Associação de Municípios Portugueses do Vinho.

O Município de Vila Real, em estreita colaboração com o Foodie Rodrigo Meneses, tentará que a Mesa vila-realense atinja o auge do concurso, afirmando o grandioso património às várias categorias em destaque num projeto contemporâneo e de muita visibilidade.

A candidatura foi cuidadosamente organizada pelo que mereceu a aprovação imediata da organização, encontrando-se agora entre as várias centenas de Mesas concorrentes que aguardam o veredito do Painel de Especialistas que irá eleger as 49 MESAS pré-finalistas, 7 de cada região.

Esta edição das 7 Maravilhas à Mesa visa eleger alguns dos patrimónios mais apreciados pelos portugueses: a Gastronomia associada aos Vinhos e a Roteiros Turísticos. Trata-se por isso de comer, de beber e de andar por roteiros turísticos, desfrutando das inúmeras belezas que se estendem pela diversidade do muito que existe para oferecer.

Nas palavras do Foodie Rodrigo Meneses, Vila Real é rica em paisagens naturais, arrebatadoras e também rica em ingredientes únicos e saborosos. É muito rica de algo que só existe aqui no lugar da sua infância, a qual recorda com nostalgia, a sua terra encantada onde os ciclos das estações do ano ainda se fazem sentir.

Para o Presidente do Município Rui Santos “Vila Real é uma cidade promissora nos mais diversos campos de atuação, com requisitos absolutamente notáveis para se afirmar nesta candidatura de as 7maravilhasàmesa”.

Nas várias categorias a concurso, Vila Real dispõe de 7 autênticos ícones de património com transcendente valor e que, muito certamente, marcarão a diferença: A Maronesa – DOP, As Tripas aos Molhos, O Covilhete, Os vinhos maduros – Douro: Tintos e Brancos da Adega de Vila Real, O Circuito Internacional de Vila Real e o Património Histórico, Cultural e Natural.

De frisar, que este será um evento que continuará a dar à cidade a visibilidade e notabilidade de que precisa na prossecução da filosofia de investimentos sólidos e sustentáveis.