Vila Real: divulgados vencedores do Empreende@Villa.Jovem

Já são conhecidos os resultados do concurso Empreende@Villa.Jovem. Nesta, que foi a edição mais concorrida até à data e à semelhança do que aconteceu em anos anteriores, dois projetos foram premiados, um individual e outro direcionado a Associações Juvenis ou Grupos Informais de Jovens.

Na primeira categoria, dedicada a projetos em nome individual, o júri eleito decidiu premiar a jovem Filipa Brandão Canilhas Carvalho Correia e o seu Mudança + – Programa Contra a Obesidade Infantil. Este projeto, de índole social, pretende dar resposta à elevada taxa de obesidade infantil em Portugal, apoiando gratuitamente 180 crianças com excesso de peso, todas elas frequentadoras do 1º Ciclo. O programa, que terá a duração de 3 anos, atuará em áreas tão diversas como a dança, exercício físico, psicologia, nutrição, educação e apoio social, estando previsto que os alunos possam contactar com equipa três vezes por semana.

Na segunda categoria, focada nas Associações Juvenis/Grupos Informais de Jovens, o projeto vencedor dá pelo nome de VR Connect e foi desenhado pela Associação Juvenil (RNAJ) Universe Posture. Apontando a Sustentabilidade, Empreendedorismo e Inovação como factores-chave para a fixação de jovens talentos no Município de Vila Real, assumem como principal objetivo a criação de uma plataforma digital dotada de meios que permitam a divulgação de conhecimento, a promoção de networking empresarial com os estudantes e o desenvolvimento pessoal e profissional destes jovens, invertendo a tendência de fuga do interior transmontano, criando oportunidades sustentadas de fixação de jovens com grande potencial, capazes de imprimir uma cultura de maior dinamismo.

Cada um dos vencedores receberá a quantia de 5000€, que será entregue tendo em conta a maturidade do projeto, catalisando a criatividade e o espírito empreendedor destes jovens.

Também já foram revelados os contemplados com a Medalha Municipal de Mérito Juvenil. O Conselho Municipal da Juventude de Vila Real decidiu, na categoria individual, atribuir a medalha a Tiago André Queiroz Olhero que se destacou na área do ténis de mesa. Na categoria referente a Associações Juvenis ou Grupos Informais de Jovens, a distinção coube ao grupo ROTARACT – Club de Vila Real. De recordar que, em conjunto com a Medalha de Mérito, será entregue um cheque no valor de 500€ na categoria individual e de 750€ na categoria Associação Juvenil/Grupo Informal.

Este reconhecimento mostra que o Município entende a importância que o envolvimento das autarquias pode desempenhar na implementação de estratégias de promoção da cidadania e envolvimento dos jovens, individualmente ou através de grupos informais ou organizados.