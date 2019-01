O Município de Vila Real voltou a ser distinguido com o galardão de “Autarquia +Familiarmente Responsável”, título atribuído pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR). A Bandeira Verde com Palma, símbolo desta distinção, e que é atribuída às autarquias que consigam manter as políticas de apoio às famílias durante três ou mais anos consecutivos, foi entregue ao Município de Vila Real, no dia 21 de novembro, em Coimbra.

No ano em que se assinala o 10º aniversário da criação do Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, Vila Real recebeu ainda um galardão especial por ser uma das sete autarquias que recebem esta distinção desde o primeiro ano, sendo reconhecido como um município pioneiro na adoção de medidas inovadoras no que às práticas de apoio às famílias diz respeito.

Este reconhecimento público do trabalho desenvolvido no âmbito do apoio às Famílias demonstra a aposta concreta e real da autarquia Vila-realense na implementação de políticas municipais de proximidade, mais amigas das Famílias, que têm contribuído, efetivamente, para a melhoria da qualidade de vida dos Cidadãos.

Autarquias Familiarmente Responsáveis são o reflexo do empenho do poder local na sustentabilidade do futuro, nomeadamente através da adoção de medidas facilitadoras da vida familiar dos seus munícipes, em particular para as famílias com três ou mais filhos. O Observatório, apoiado pela Fundação Millenniumbcp, foi criado em 2008 pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas e tem como principais objetivos acompanhar, galardoar e divulgar as melhores práticas das autarquias portuguesas em matéria de responsabilidade familiar.