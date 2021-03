Vila Real distinguida como “Autarquia +Familiarmente Responsável”

O Município de Vila Real foi, uma vez mais, distinguido com o galardão de “Autarquia +Familiarmente Responsável”, título atribuído pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR) desde o ano 2008. A Bandeira Verde com Palma, símbolo desta distinção, e que é atribuída às autarquias que consigam manter as políticas de apoio às famílias durante três ou mais anos consecutivos, foi entregue ao Município de Vila Real no dia 8 de março. Sublinhe-se que Vila Real foi galardoada em todas as doze edições, encontrando-se, por isso, entre as seis autarquias que receberam esta distinção do OAFR desde que esta foi instituída sendo, assim, pioneira na adoção de medidas inovadoras no que às práticas de apoio às famílias diz respeito.

Recentemente, Vila Real aderiu também à Rede Europeia de Autarquias Amigas da Família, o que representa um novo impulso ao trabalho desenvolvido pelo município com o objetivo de fazer do território de Vila Real um espaço que corresponda às necessidades dos seus cidadãos e das suas famílias, nomeadamente através da criação de condições que permitam uma perfeita simbiose entre a vida familiar e a vida profissional/escolar.

A partilha de informação ao nível europeu no que respeita às políticas amigas das famílias é um dos objetivos desta associação internacional que, no passado dia 17 de fevereiro, promoveu em direto de Zagreb, a 3ª Virtual Tour da Rede Europeia de Autarquias Amigas da Família, iniciativa na qual o Município de Vila Real participou pela primeira vez. Este evento tem por missão disseminar boas práticas, trocar experiências e pensar conjuntamente soluções com vista à implementação de políticas amigas da família, tendo cabido à autarquia de Zagreb, anfitriã desta edição, apresentar algumas das suas boas práticas.

Vila Real mantém-se assim na linha da frente na implementação de políticas amigas das famílias, as quais tem vindo até a reforçar face às dificuldades e desafios colocados pela situação pandémica que se atravessa e que exige uma intervenção particularmente atenta por parte das autarquias locais, dada a relação de proximidade que mantêm com os cidadãos.