Vila Real: detidos três suspeitos de tráfico de droga

Polícias da Esquadra de Investigação Criminal de Vila Real, no âmbito de uma investigação que já decorria há mais de 4 meses, detiveram três indivíduos do sexo masculino, suspeitos de se dedicarem à prática do crime de tráfico de produtos estupefacientes, nesta cidade de Vila Real.

Sobre os indivíduos, recaem fundadas suspeitas de, em conjugação de esforços, se dedicarem ao tráfico de estupefacientes, em concreto, Heroína e Anfetaminas.

Os suspeitos encontravam-se a residir numa habitação abandonada, que haviam ocupado de forma ilícita e usavam para desenvolverem a sua atividade delituosa.

Foram-lhes apreendidas 2.76 gramas de Anfetaminas, suficiente para cerca de 34 doses individuais.

Os detidos vão ser presentes no Tribunal Judicial de Vila Real para aplicação de medida de coação convenientes.