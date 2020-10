Vila Real: consignada requalificação da Escola de Prado-Ferreiros

Foi consignada, esta tarde, a empreitada de ampliação e requalificação da Escola de Prado-Ferreiros que conta com um investimento de cerca de 800 mil euros.

A obra de ampliação e requalificação, que durará aproximadamente um ano, iniciar-se à no próximo dia 19 de outubro e prevê a criação de quatro salas de aula de primeiro ciclo e uma sala de aulas de jardim de infância. Além disso, incluirá a elaboração de um espaço polivalente, uma biblioteca e um refeitório, incluindo um percurso e espaços cobertos. Para Rui Santos, presidente da Câmara Municipal de Vila Real, esta é “uma obra muito ansiada” que “resulta do empenho da autarquia, do agrupamento e da Junta de Freguesia de Borbela e Lamas de Olo”. “Pegamos com edifícios já com alguma idade e vamos requalifica-lo, vamos acrescentar espaço, criando aqui quatro salas de aula de primeiro ciclo e uma sala de aulas de jardim de infância. Espero que as condições para as nossas crianças frequentem este espaço sejam muito melhoradas, dignas do século XII”, declarou o autarca vila-realense, salientando que o projeto educativo “exemplar” deste estabelecimento escolar “foi fundamental” para que a obra pudesse beneficiar de financiamento comunitário.

