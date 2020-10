Vila Real: arranca amanhã a campanha de vacinação contra a gripe sazonal

Começa amanhã, segunda-feira, a campanha de vacinação contra a gripe sazonal no concelho Vila Real. No contexto do Plano da Saúde para o Outono-Inverno 2020-2021, o Município de Vila Real celebrou um protocolo com a Associação Nacional de Farmácias no âmbito do Programa “Vacinação SNS Local”.

A campanha abrange toda a população do concelho, com idade igual ou superior a 65 anos, dando oportunidade a possam efetuar a sua vacinação contra a gripe sazonal, de forma gratuita, nas farmácias.

Desta forma alarga-se e diversifica-se os locais de vacinação de forma a evitar constrangimentos nos centros de saúde locais. O objetivo desta campanha é evitar que haja concentração de pessoas, nos locais onde, habitualmente, era administrada.

Em Vila Real, serão 14 as farmácias aderentes a esta campanha. Nas freguesias rurais, a campanha terá o apoio da Unidade Móvel de Saúde.