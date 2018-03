“Vila Real Cidade do Azevinho” neste domingo

No próximo domingo, dia 25 de março, pelas 10h00, com ponto de encontro junto ao Centro de Ciência de Vila Real – Parque Corgo, vai decorrer uma atividade de voluntariado, no âmbito do Projeto “Vila Real Cidade do Azevinho”.

Trata-se de uma iniciativa promovida pela Quercus, em parceria com o Município de Vila Real, com o objetivo principal de sensibilizar para a importância dos espaços verdes e da utilização de espécies autóctones em ambiente urbano e que pretende envolver toda a comunidade na plantação desta espécie autóctone protegida.

Os espaços verdes urbanos favorecem a manutenção da biodiversidade; proporcionam sombra, odores, cores e texturas agradáveis; contribuem para a manutenção da humidade; favorecem a infiltração de água no solo, diminuindo o escorrimento de água nas vias públicas e contribuem ainda para diminuição da temperatura, devido à ampliação da área revestida com vegetação. Não menos importante, salvaguardam também os solos de elevada fertilidade e contribuem para a existência de uma estrutura ecológica rica e diversa.

Considerando a importância da sensibilização dos cidadãos para as questões ambientais e para o exercício de uma cidadania ativa, o Município de Vila Real convida toda a comunidade a participar nesta ação de voluntariado.

As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas através do email vilareal@quercus.pt.

Para mais informações contactar: 937 788 472