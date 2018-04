Vila Real celebra “Abril”

O Município de Vila Real prepara-se para celebrar mais um aniversário da Revolução dos Cravos, com um programa de dois dias de atividades. No dia 24 de abril (terça-feira), a iniciativa Revolução ao Centro, vai decorrer em diferentes espaços comerciais do centro histórico, propondo várias atividades em simultâneo, como exposições, concertos, distribuição de flores, entre outros.

No dia 25, a Sessão Solene da Assembleia Municipal, comemorativa do 44º Aniversário do 25 de Abril, será o ponto alto das comemorações, com início às 10h00, no Conservatório Regional de Música de Vila Real, a que se seguirá, às 12h30, uma visita e apresentação das obras de reabilitação de Montezelos, rua de Santo António e avenida de D. Dinis. A Festa continuará pelas 21h30, nos claustros do Ex Governo Civil, com o concerto de Vitorino.

