Vila Real: candidaturas abertas para a Medalha Municipal de Mérito Juvenil

O prazo para apresentação de candidaturas para a Medalha Municipal de Mérito Juvenil foi alargado até ao dia 30 de junho. A necessidade desta alteração, à semelhança do já foi feito com outros projetos municipais desenvolvidos no âmbito das políticas municipais de juventude, prende-se com os constrangimentos provocados pela pandemia Covid-19.

Recorde-se que a Medalha Municipal de Mérito Juvenil foi instituída pelo Município de Vila Real com o objetivo de valorizar, apoiar e envolver os jovens, as associações juvenis ou grupos informais de jovens a nível local. Assim, todos os anos, no dia 20 de julho, por ocasião das comemorações do Dia da Cidade, a autarquia, em estreita articulação com o Conselho Municipal da Juventude, distingue um jovem e uma associação ou grupo informal de jovens que se tenham destacado ou tenham obtido desempenhos relevantes no seu âmbito de atuação. Para além da medalha de mérito juvenil o Município atribuir um prémio pecuniário no valor de 500€, para a categoria jovem, e 750€ para a categoria associação juvenil/grupo informal de jovens.