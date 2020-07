Vila Real: atropelamento na Av. Aureliano Barrigas fez um ferido grave

Esta manhã, ocorreu um atropelamento numa das passadeiras da Avenida Aureliano Barrigas, em Vila Real, que resultou num ferido grave. A vítima, um homem de 71 anos, ficou gravemente ferido e foi transportado pela Cruz Verde para o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Segundo Vitorino Cardoso, Comandante da Cruz Verde, a Corporação dos Bombeiros da Cruz Verde foi accionada por volta das 9h18. “Fomos ativados via CODU (Centro de Orientação de Doentes Urgentes) com indicação de vítima inconsciente e em dispneia, contudo, quando chegamos, a vítima estava consciente”, explicou o Comandante, frisando que a vítima foi transportada para o Centro Hospitalar de Vila Real.

Para o local, foram mobilizados seis operacionais e três viaturas, incluíndo a VMER de Vila Real. A PSP também esteve presente no terreno para tomar conta do condicionamento do trânsito.

Fotografia: Eduardo Montes