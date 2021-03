Vila Real assinalou o dia Mundial da Vida Selvagem

No dia 3 de março, a Câmara Municipal de Vila Real comemorou, em parceria com o Centro de Recuperação de Animais Selvagens do Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), o Dia Mundial da Vida Selvagem.

Na edição de 2021, o Dia Mundial da Vida Selvagem foi comemorado sob o tema “FLORESTA E MEIOS DE SUBSISTÊNCIA: sustentar as pessoas e preservar o planeta”. Este pretende destacar o papel central das florestas, espécies florestais e serviços de ecossistemas que elas prestam na manutenção dos meios de subsistência de centenas de milhões de pessoas em todo o mundo, particularmente de comunidades indígenas e locais com laços históricos às áreas florestais e adjacentes. Prende-se ainda com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – 1, 12, 13 e 15, da ONU, e com os seus compromissos de aliviar a pobreza, garantir o uso sustentável dos recursos e conservar a vida da Terra.

Para assinalar a data, o Município de Vila Real, com o apoio do Dr. Luís Sousa do Centro de Recuperação de Animais Selvagens do Hospital Veterinário da UTAD, libertou duas corujas-das-torres (Tyto alba) junto ao Centro de Ciência de Vila Real. Estas corujas foram resgatadas e recuperadas pelo Hospital, voltando neste dia ao seu habitat natural.

De recordar que o Dia Mundial da Vida Selvagem é comemorado desde 2013, tendo sido instituído pela ONU para assinalar a data da assinatura da CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção).